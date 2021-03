Empleados municipales de Nueva York volverán a la oficina el 3 de mayo

“El 3 de mayo será un paso importante en el camino” a la reapertura, dijo hoy el alcalde de NYC, Bill de Blasio, al anunciar que ese lunes miles de trabajadores municipales regresarán a sus oficinas por primera vez después del trabajo remoto por confinamiento, que a ese momento sumará casi 14 meses.

El anuncio de De Blasio de que el trabajo remoto terminará para los trabajadores municipales podría presagiar una reapertura más amplia en toda la ciudad, aunque se espera que la mayoría del sector privado vuelva en el otoño a las oficinas. Eso implicaría unas 500,000 personas, un número considerable desde cualquier punto de vista, pero aún aproximadamente la mitad de los niveles pre pandémicos, comentó Patch.com.

De Blasio coincidió en que algunas empresas privadas podrían esperar hasta la reapertura del año escolar en septiembre para traer a sus trabajadores de regreso. Pero agregó que otros podrían mirar la decisión de la Alcaldía y buscar un retorno más temprano.

Por ahora se calcula el regreso de aproximadamente 80,000 trabajadores de oficinas municipales en mayo, según The New York Times. NYC traerá de regreso a los trabajadores en fases escalonadas, con énfasis en la salud y la seguridad, destacó Laura Anglin, vicealcaldesa de operaciones de la ciudad.

“El enfoque se centrará en el distanciamiento, en la ventilación, en todas las herramientas que mantienen a las personas seguras” del coronavirus, destacó el alcalde de la ciudad más grande de EE.UU.

Al momento, sólo 10% de los empleados de oficinas de Manhattan habían regresado al lugar de trabajo para principios de marzo, a un año del confinamiento, y la mayoría de las empresas están renunciando a la forma tradicional de funcionar, según una encuesta de Partnership for New York City (PFNYC).

El rechazo a volver a las oficinas podría cambiar el paisaje urbano en Manhattan, isla llena de rascacielos, la mayoría espacios laborales. Mucha gente se ha mudado aprovechando que ya no tienen que trabajar a diario en NYC, entre otras razones; y con las oficinas vacías y los viajes de negocios disminuidos, también se afectan los restaurantes, el transporte público, negocios al detal y hoteles alrededor de la ciudad.

New York City’s municipal workers will begin to return to offices on May 3, according to documents shared with The New York Times. Some workers and union leaders fear it is premature.https://t.co/4EEeZzgmSG

— The New York Times (@nytimes) March 23, 2021