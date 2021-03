Pepsi y Peeps lanzan un nuevo refresco sabor malvavisco, sin embargo, no estará disponible en tiendas

Ante la llegada de la primavera y a una semana de distancia de la Pascua, está por llegar una Pepsi con sabor malvavisco.

Pepsi se ha asociado con Peeps para crear un refresco sabor malvavisco que vendrá en un paquete de tres latas de 7.5 onzas.

Sin embargo, este nuevo producto no estará disponible en los estantes de los supermercados este año. Los fanáticos de Pepsi y Peeps podrán participar en un sorteo para ganar algunas latas al utilizar el hashtag #HangingWithMyPEEPS en las fotos de tus actividades que realices en este inicio de primavera en las fotografías que compartas en tus redes sociales.

Shout out to all our PEEPS: a sweet new flavor is coming your way just in time for spring. Are you ready? 🐣🐰😋 #PEPSIxPEEPS pic.twitter.com/LwQXAwvWMZ

— Pepsi (@pepsi) March 25, 2021