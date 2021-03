Cinnamon Toast Crunch estalla en críticas en las redes al encontrar colas de camarón en cereales comprados en un Costco

Cinnamon Toast Crunch y su empresa matriz, General Mills, están recibiendo una lluvia de críticas en redes sociales por la respuesta que dio la compañía después de que un hombre encontró colas de camarón y excremento de rata en su cereal.

“Ummmm ¿por qué hay colas de camarón en mi cereal?”, tuiteó el lunes el escritor y comediante Jensen Karp junto a una foto del paquete de cereal con supuestas colas de camarón recubiertas en azúcar y canela.

Alright, I’m looping in @GeneralMills because I’m genuinely nervous I will never eat (or sleep) again without answers. https://t.co/b3OtYyqLjG

Karp etiquetó a la cuenta oficial de Twitter de Cinnamon Toast Crunch que respondió con una disculpa y una oferta para poder reemplazar la caja de cereal. Karp dijo que intercambió varios mensajes directos con la cuenta de la compañía que se negó de manera rotunda a que existieran colas de camarón en uno de sus cereales.

“Después de una investigación más profunda con nuestro equipo que examinó de cerca la imagen, parece ser una acumulación del azúcar y canela que a veces puede ocurrir cuando los ingredientes no se mezclan completamente. Nos aseguramos que no hay posibilidad de contaminación cruzada con las colas de camarón” escribió @CTCSquares.

“Ok… después de observar una vez más con mis ojos, estas son colas de camarón recubiertas de canela. No estaba tan enfadado hasta ahora que recibí su respuesta” respondió Karp.

Karp publicó otros tuits en los que se quejaba de la presencia de manchas negras en algunos cuadrados del cereal y de un trozo de hilo dental en un segundo paquete de Cinnamon Toast Crunch.

Los usuarios de las redes sociales sugirieron que las manchas negras eran excrementos de ratones y que las colas de camarón, el hilo dental y otros objetos habían sido mordidos por roedores en la harina.

For real – someone tell me they aren’t like maggots or bugs. Is it shrimp adjacent? (also just found this weird cinnamon covered pea thing?)

I wish this was a joke. pic.twitter.com/7pCs0TJCpv

— Jensen Karp (@JensenKarp) March 22, 2021