Alerta por frío esta noche y mañana Viernes Santo en Nueva York

De nuevo ataca el invierno en Nueva York: esta noche y mañana las temperaturas caerán, según los últimos pronósticos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó de “Vigilancia por helada vigente desde el viernes a las 2:00 EDT hasta el viernes a las 9:00 EDT”, en los cinco condados de NYC.

Ya desde esta noche, se perfilan nubes sin lluvia, vientos de 28 mph y temperatura de 30F (-1C), con una sensación térmica gélida de hasta 13F (-10C), según Accuweather.

Mañana Viernes Santo mejorará un poco, con cielo soleado y 43F (6C)en el día (sensación de 37F, 3C), y 31F (0C) en la noche. Luego, desde el sábado la temperatura comenzará a subir ligeramente y no esperan lluvias hasta el miércoles.

El pronóstico frío sorprende luego de que todo indicaba que la primavera se había instalado en la ciudad: luego de un febrero muy frío, marzo de 2021 tuvo una temperatura general por encima del promedio registrado históricamente ese mes en NYC y muchos salieron a la calle en pantalones cortos.

En otros años ha sido peor. Curiosamente, el 2 de abril de 2018, el juego inaugural de los Yankees en El Bronx se suspendió por una nevada, algo que jamás había ocurrido en la historia del llamado deporte de primavera verano.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

It may look like a late April Fool's prank, but we assure you the chilly temps in Friday's forecast are no joke. Daily records over the eastern US may be broken as lows dip 10 to 15 degrees below normal into the 20s and 30s while parts of the South could experience a late freeze. pic.twitter.com/tGCK8qCA1M

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 30, 2021