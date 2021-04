Nayib Bukele arremete contra congresista Norma Torres por niños migrantes; dictador “cool” ella le dice

Nayib Bukele se enfrascó en una discusión con la congresista demócrata de origen guatemalteco Norma Torres debido a los recientes acontecimientos de niños migrantes cruzando a los Estados Unidos.

Todo inició cuando la demócrata compartió en Twitter un video de dos niñas ecuatorianas que fueron lanzadas por traficantes desde lo alto del muro en la frontera de México con los Estados Unidos, y escribió: “Esto es una gran vergüenza para los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador sus compatriotas merecen gobiernos que realmente están comprometidos a combatir la corrupción y el narco!” (sic).

Ante ello mediante la misma red social, Nayib Bukele expresó su descontento y destacó que la nacionalidad de las menores no es salvadoreña, sino ecuatoriana. “Además, esto ocurrió en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver El Salvador en esto?”, cuestionó el mandatario. Y luego le dijo que “debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos”.

You do realize that the horrible picture you are using now (after ridiculously using the tragedy of 2 Ecuadoran children to attack us) are from Oscar and Valeria, two Salvadorans that fled in SPRING 2019, during the Sánchez Cerén Government (the FMLN leader you supported)? https://t.co/MRhMUZiyme

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) April 2, 2021