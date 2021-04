Amanda Gorman es la primer poeta en aparecer en la portada de la revista Vogue

Amanda Gorman dejó su huella como la poeta inaugural más joven en la historia de Estados Unidos y ahora tiene otro elogio a su nombre: es la primera poeta que aparece en una portada de Vogue.

“Poeta, activista, optimista, icono de estilo: Amanda Gorman se ha convertido en mucho más que una estrella literaria“, escribió Vogue en redes sociales.

En la impresionante portada, Annie Leibovitz la fotografió con un precioso vestido de Louis Vuitton que está inspirado en los textiles africanos y fue diseñado por Virgil Abloh, el primer director artístico negro de la firma francesa.

Yes yes yes ! @TheAmandaGorman on the cover of @voguemagazine… she’s talented, smart and oh yeah stunningly gorgeous makes me oh SO proud … bravo to Anna Wintour & team… Amanda is the future. pic.twitter.com/C1bJuJI3ek

— Gayle King (@GayleKing) April 7, 2021