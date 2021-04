Sergio Ramos estrenó su documental: “Desde hace unos años lo he ganado todo y podría haberme retirado”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la Selección española, no podrá estar este sábado en El Clásico de La Liga por lesión. Mientras, el mundo entero disfruta del documental que cuenta su vida en la plataforma de Amazon Prime, ahí habla de su presente y futuro como jugador.

También hace referencia a su pasado, en el que cada vez que mira hacia atrás se da cuenta de todo lo que ha ganado. En el sexto capítulo de ‘La leyenda de Sergio Ramos‘ afirmó que su retiro pudo haberse dado a estas alturas de su vida.

“Desde hace unos años lo he ganado todo y podría haberme retirado. Decir Game Over. Pero mi mentalidad no me deja”, dijo en el Episodio ‘El Futuro’.

Sin embargo, manifestó que todavía se siente capaz de competir en el más alto nivel: “El día que no sintiese la ambición de ser el mejor, no me merecería la pena quitarle tantas cosas a la familia. Mi idea es formar parte de la leyenda histórica del Real Madrid. Veo un poco lejos la retirada. Cuando he hablado con jugadores como Beckham, Ronaldo, Zidane… es una decisión tan personal que cuando llegue mi cuerpo lo notará”.

Ojalá nos veamos pronto. #LaLeyendaDeSergioRamos, disponible el 9 de abril en @PrimeVideoES y el 18 de junio en el resto del mundo. Hope to see you again soon.

9 April on #PrimeVideo and 18 June in the rest of the world.#TheLegendOfSergioRamos pic.twitter.com/hBJACSXuxc — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 7, 2021

Quiere la quinta Orejona

Aunque parezca imposible, Sergio Ramos tiene metas por cumplir y las enumeró cada una.

“Tengo en mente la quinta Champions Legue, el próximo Mundial de Qatar 2022, participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Me iré cuando llegue el momento. Creo que me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera”, dijo el capitán.

Ya ganó Eurocopa, Mundial (con club y selección) y la Champions. Solo le faltaría colgarse una medalla olímpica para retirarse como uno de los pocos futbolistas que ha logrado reunir todos estos galardones.

Sobre el partido contra el FC Barcelona no tiene dudas, es lo mejor que puede disputar cualquier jugador de fútbol.

“Es el partido más visto en el mundo. Tiene una responsabilidad y presión añadida. No sé jugar sin competir, sin esa ambición de ganar… El Clásico siempre tiene un sabor especial. Cuando pierdes la primera cara que va a estar en la portada es la tuya. Tenemos que saber convivir con ello”, cerró.