Cómo le fue a Messi en su… ¿último clásico?

El PSG quiere a Messi, y Messi aún no ha decidido qué hacer este verano. Por ende, El Clásico de este sábado entre Real Madrid y FC Barcelona pudo ser el último de su carrera si finalmente se marcha del club blaugrana. Aunque no jugó mal, nuevamente al astro argentino le faltó el toque de determinación que siempre ha tenido en su carrera. Y ante la ‘Casa Blanca’ se está volviendo costumbre.

Messi tuvo siete disparos, dos sin destino a porteria y cinco que fueron bloqueados por defensores rivales. Logró siete de nueve dribles intentados, tocó 99 veces la pelota y dio dos pases claves. Erró una ocasión clara, y acertó el 89.4% de sus envíos.

En el papel podría decirse que tuvo un partido de regular a bien. No obstante, sabemos que la vara con la cual se mide a Leo no es la misma que se utiliza para el resto de jugadores. Se le exige más en cada momento, y ayer no fue la excepción. Su oportunidad más clara surgió de un tiro de esquina que pudo ser gol olímpico, si no fuese por el poste.

This photo is amazing. Messi were so close of scoring an Olympic goal in El Clásico yesterday 🥶 pic.twitter.com/Pgs1nfkm2K — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) April 11, 2021

La terrible mala racha que persigue a Messi

Se gestó un dato en El Clásico que seguramente persigue a Lionel Messi, y que lo hará hasta que éste marque de nuevo ante el Real Madrid. El argentino no ha marcado gol ni tampoco ha dado asistencias en ningún clásico desde que Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid.

Ya son siete los enfrentamientos directos y 567 minutos contra los merengues en los que Messi se ha ido en blanco. Es un dato no menor, puesto que si por algo se ha caracterizado el ’10’ culé es por no tener rachas negativas durante mucho tiempo, menos ante una de sus víctimas predilectas.

Haya sido o no su último clásico, definitivamente Lionel Messi no debe estar conforme con la imagen general con la que el Barcelona concluyó el partido. Pronto sabremos si él está dispuesto a volver a intentarlo.