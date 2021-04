Video: Cubano-americano Carlos Rodón lanzó juegos sin hits ni carreras con Chicago White Sox

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ni el frío inclemente que hacía en la Ciudad de los Vientos detuvo al serpentinero Carlos Rodón, quien con 28 años de edad lanzó el juego sin hits ni carreras número 20 en la historia de Chicago White Sox. Se quedó a dos outs de completar un Juego Pefecto frente a Cleveland Indians.

Llegó a la novena entrada con juego inmaculado, tenía un out en la pizarra y se enfrentó al receptor Roberto Pérez. Lo montó en 0 – 2 y le lanzó un slider a 88mph que rompió directo al spike del boricua, revisaron la repetición y lo enviaron a primera base.

“Para ser sincero, ni siquiera pensé que él estaba lanzando juego perfecto hasta que me pegó. Sabía que estaba lanzando sin hit, pero no recordaba que era juego perfecto. Es duro. No voy a pararme ahí para que me pegara, mucho menos en una noche fría como ésta. Pero es parte del juego”, declaró Pérez al final del juego.

So about last night… pic.twitter.com/wGtZEJVZBq — Chicago White Sox (@whitesox) April 15, 2021

Esto no sacó de enfoque a Rodón, quien retiró a los dos siguientes bateadores para escribir su nombre en la historia de los Medias Blancas. Su out 27 lo completó frente al bateador Jordan Luplow, quien conectó rodado por tercera base para que Yoan Moncada lo retirara por la vía 5-3.

La actuación de Rodón

En febrero regresó a la organización con un contrato de un año y $3 millones de dólares, desde la agencia libre. Se ganó su lugar y ahora lanzó una proeza en el montículo del Guaranteed Rate Field.

“Simplemente me siento bien por estar sentado aquí, diciéndoles cómo dominé el juego de hoy. Me siento muy bien (…) Jamás había logrado esto, de verdad. Nunca había lanzado así, en este nivel al menos. Y se siente bien decir que lo logré”, declaró a MLB.com.

En total envió 114 pitcheos al plato y 75 cayeron en zona buena frente a los 28 bateadores que enfrentó. 10 outs fueron por roletazos y cinco los retiró con batazos sin peligro en el aire. Ponchó a siete bateadores.

Este jueves también se celebra el día de Jackey Robinson en La Mayores, por romper con la barrera racial.