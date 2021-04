Si ya hice mi declaración de impuestos 2021: ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para que el IRS la procese?

Debido a la carga de trabajo adicional del Servicio de Rentas Internas (IRS) algunas declaraciones de impuestos este año están tardando más en llegar de lo habitual por una revisión adicional.

Dada la enorme cantidad de trabajo la agencia federal no ha podido brindar una fecha exacta para que recibas tu devolución de impuestos de este año. Sin embargo el IRS ha confirmado que de cada 10 reembolsos 9 han sido procesados en menos de 21 días. Sin embargo, es posible que tu declaración de impuestos requiera una revisión adicional y la fecha de tu reembolso tarde un poco más. En llegar hasta tus manos.

Este año el IRS está llevando a cabo varias funciones adicionales además de recibir declaraciones de impuestos ya que es la oficina responsable de entregar el cheque de estímulo de $1,400 dólares a los beneficiarios del Plan de Rescate Americano.

La agencia federal también está a cargo del programa de Crédito Fiscal por Hijos que comenzará a enviarse a partir de julio, por lo que la agencia federal sumará una nueva labor en comparación a años anteriores. Estas son algunas de las razones por la que una gran cantidad de contribuyentes han estado experimentando retrasos en sus declaraciones de impuestos que en ocasiones aún no han sido procesadas.

Esta espera puede poner en conflicto a millones de personas que necesitan que sus declaraciones estén listas para activar los pagos adicionales que aún tienen pendiente de recibir, entre ellas los cheques de estímulo de rondas anteriores.

Remember #TaxDay: The individual tax filing and payment deadline was extended to May 17, 2021. If you still have not filed a 2020 tax return, see more information from #IRS at https://t.co/RwI6wqUbRw pic.twitter.com/HM8rNcm2eM

— IRSnews (@IRSnews) April 14, 2021