Chiquibaby, embarazada, en cuarentena obligatoria por haber tenido contacto con Alejandro Fernández

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gracias a las pruebas de COVID-19 que se realizaron durante los ensayos de los Latin American Music Awards se supo que Alejandro Fernández era positivo a dicho virus. Lamentablemente esto lo inhabilitó para que se presentará en dicho evento musical, en el que se iba a presentar en vivo. Pero esta noticia también generó otras reacciones. Personas que tuvieron contacto con “El Potrillo” tendrán que entrar en cuarentena, una de estas es Chiquibaby, quien días atrás compartió con él durante una entrevista.

Esto, obviamente la alejó de Hoy Día, programa que conduce junto a Adamari López. Sobre su ausencia y la pandemia declaró: “Telemundo y toda la producción de los Latin AMAs han sido muy responsables, estuvieron haciendo todas las pruebas necesarias para que todo el mundo estuviera bien y así descubrieron entonces que él tenía COVID y que no se podía presentar y juntarse con los demás”.

La revista People en Español conversó con la conductora y confirmó estar en cuarentena, esta de momento es preventiva porque no ha sido confirmado que ella sea positiva al virus: “Estoy en cuarentena como medida preventiva debido a mi contacto con Alejandro Fernández”. Además dijo sentirse bien, sana. De momento no confirma tener algún síntoma relacionado con el coronavirus. Además le ha deseado una pronta recuperación al cantante mexicano.

Aquí les dejamos el comunicado completo de la conductora de Telemundo:

“Estoy en cuarentena voluntaria! 🙏🏻 Hola mis amores! Me han llegado muchos mensajitos pregúntandome cómo estoy y por qué no he estado en el show estos días. Pues esta es la razón, estoy en cuarentena voluntaria preventiva después de la entrevista con @alexoficial quien dio positivo para Covid-19, y que espero se recupere muy muy pronto. Yo me he sentido muy bien y esta decisión viene por precaución!!! Aprovecho para recordarles que es muy importante que cada uno ponga su granito de arena… Por eso, si tienes la posibilidad, únete a nuestra campaña #PlanificaTuVacuna en @Telemundo Todos a cuidarnos un montón!!🙏🏻 💋”.

Maluma y Kim Kardashian juntitos y sonrientes, la parejita estuvo de fiesta en Miami

Khloë Terae se quitó el sostén y compartió tres fotografías, así, sin nada