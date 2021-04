¿Adiós al sueño merengue? Tropiezo mortal del Real Madrid en La Liga

El Real Madrid empató 0-0 ante el Getafe. Tropiezo mortal de cara a sus aspiraciones de La Liga. Con un FC Barcelona con la moral por las nubes tras la obtención de la Copa del Rey, y un Atlético de Madrid mejor físicamente, los madrileños podrían haber perdido La Liga esta semana.

Fue un partido áspero, en el que el Getafe tuvo más oportunidades de abrir el marcador. Una vez más, la figura de Thibaut Courtois se erigió para salvar a los blancos.

La más clara del Real Madrid fue en efecto un gol de Mariano… que terminó siendo anulado. Difícil decisión que ni el VAR cambió. Será la polémica hasta el próximo partido.

Firs image: The exact moment of the pass to Mariano.

Second image: A frame later and the one used by VAR, the ball has already left Militao's foot and Djené has advanced a few centimeters. pic.twitter.com/vNUJDPdNwq

— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) April 18, 2021