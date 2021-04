La Ciudad de Nueva York celebra el Día de la Tierra con una demanda contra la industria petrolera

Este jueves, cuando se conmemora el Día de la Tierra, la ciudad de Nueva York recibió una sorpresa de la Madre Naturaleza, temperaturas de 38° Fahrenheit, mucho más bajas de lo normal para finales de abril. Pero el clima frío, ni tampoco la pandemia del COVID-19, impidieron que se realicen varias actividades en la Gran Manzana para conmemorar la fecha en la cual se busca crear conciencia sobre la necesidad de proteger a nuestro planeta.

Y como parte de esta celebración del Día de la Tierra, el alcalde Bill de Blasio anunció una serie de medidas para combatir el cambio climático y hacer a la Gran Manzana cada vez más verde, incluyendo una demanda en contra de la industria petrolera, presentada en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

“Industria petrolera… la Ciudad de Nueva York te verá en la corte”, dijo tajantemente el Alcalde, al anunciar la demanda contra Exxon Mobil, Shell, BP y el Instituto del Petróleo de EEUU, por “engañar sistemáticamente e intencionalmente a los neoyorquinos”, al violar la Ley de Protección al Consumidor de la Ciudad de Nueva York mediante publicidad engañosa y prácticas comerciales engañosas.

“Nuestros niños merecen vivir en un mundo libre del cambio climático, y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darles esperanza y detener el cambio climático en su camino”, dijo De Blasio, agregando que eso significa “enfrentar a algunas de las corporaciones contaminantes más grandes por publicidad falsa y lavado verde, en violación directa de nuestras Leyes de Protección al Consumidor. Mi mensaje del Día de la Tierra a las grandes petroleras: nos vemos en la corte”.

We are close to defeating the #COVID19 pandemic, but the climate crisis remains. This #EarthDay, our city is taking major steps to save our planet. https://t.co/YOhedgTRpb

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 22, 2021