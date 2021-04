Usan explosivos para revelar el sexo de su bebé en Baby Shower y provocan microsismo

Desde hace un par de años se han vuelto muy populares las fiestas organizadas por futuros padres para darles a conocer a familiares, amigos o personas cercanas el sexo del bebé que están esperando.

Dichos festejos iniciaron con cosas sencillas como globos, cajas de colores o pasteles rosas o azules con las que se anunciaban la llegada de un niño o una niña, pero conforme ha pasado el tiempo y su popularidad, estas celebraciones han ido escalando a tal grado que en ocasiones, terminan en tragedia.

Esto se debe a que muchas parejas deciden usar explosivos para anunciar el sexo de su bebé, como lo hizo hace unos días unos futuros padres originarios de Kingston, New Hampshire, que, debido al exceso de pólvora usada en su fiesta, provocaron que se registrara un microsismo en la región el pasado martes 20 de abril.

En redes sociales, algunos habitantes de esta localidad compartieron videos en redes sociales sobre cómo vivieron este inusual sismo que no tuvo un origen natural, sino que fue provocada por las malas acciones del hombre, así como la fuerte explosión provocada por los explosivos.

Someone in New Hampshire detonated 80 POUNDS of explosives as part of a gender-reveal party. It has left cracks in the foundations of nearby homes.

🤦‍♂️ pic.twitter.com/MF6gU5bG9i

— Liam Martin (@LiamWBZ) April 23, 2021