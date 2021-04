Enfadado, Miguel Cabrera se defendió de una acusación de robar señas: “Váyanse a la (…)”

Miguel Cabrera ya es una leyenda activa del beisbol de las Grandes Ligas, sus números lo respaldan y seguramente será un Salón de la Fama al terminar su carrera. Ahora, está enojado por ser acusado de robar señas en el duelo de los Detroit Tiges frente a Chicago White Sox.

Durante la jornada del martes, Cabrera despachó su cuadrangular 489 de su carrera ante los Medias Blancas y al terminar el juego señaló al segunda base del equipo local por acusarlo a él y su equipo de robarse las señas.

“Fue el segunda base porque trató de decirle al receptor (Yasmani Grandal) y al lanzador (Lucas Giolito) que pasamos la señal. Quiero decir, vamos, eso es basura, yo no juego ese juego. Necesitan respetar. No necesitan exponerme ni a nadie, váyanse a la (…)”, dijo Miguel Cabrera.

Se trata de Nick Madrigal, quien habría hecho las acusaciones sin argumentos sólidos, según Cabrera. Por eso pidió respeto hacia su trayectoria en la MLB.

“Debes respetar. No necesitas mostrarme ni al chico en segunda. Vamos. Lárgate de aquí”, declaró Cabrera sobre Madrigal, quien es un novato de los White Sox.

“No está bien. Desconozco la razón por la que lo hacen, pero necesitan pararlo, porque nosotros no jugamos así y por eso hablo al respecto”, dijo el infielder de los felinos.

“Todo el mundo está paranoico sobre ese tema, pero ya están cruzando la línea. Tienen que respetar porque si hacen esas acusaciones, al día siguiente habrá un pelotazo o algo así”, insistió el ‘24’. “Nosotros no jugamos de esa manera, respetamos este deporte”.

En un video se muestra como Cabrera se dirige al pelotero con su mano, después de conectar un foul por la izquierda. Un pitcheo quebrado lanzado por Giolito.

This is the moment during last night's game that Cabrera is referring to. He's waving his hand at second baseman Nick Madrigal pic.twitter.com/sEyP6lyEMH

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 28, 2021