Adamari López revela cuáles son los masajes que la están ayudando a que: “No le cuelgue nada”

La conductora del programa de Telemundo, Hoy Día, Adamari López, ha seguido perdiendo mucho peso y recibiendo cientos de halagos por lo mismo. Así que decidió ayudar a sus seguidores y les reveló qué masajes se está haciendo y la están ayudando a que “La piel se le pegue la cuerpo y no le cuelgue nada”. Desde la camilla de masajes grabó un video para sus seguidores y explicó todo lo que los mismos han contribuido a que su cuerpo luzca cada vez más radiante al tiempo que sigue perdiendo peso.

Se trata de los drenajes linfáticos. Estos mismos, a través de presión en la piel y radiofrecuencia, hacen que el propio cuerpo expulse el líquido extra y la piel no quede colgando sino que se vea prensada a la misma figura. Adamari aseguró que está haciendo mucho ejercicio, pero que estos masajes que le hacen en los muslos, espalda y abdomen le mueven la grasa al tiempo que le moldea el cuerpo.

“La Chaparrita” asegura que así uno va bajando de peso de manera más linda y uniforme. Mostró parte del proceso con mucho cuidado, pues obviamente estaba en paños menores. Aseguró que otra zona que le han trabajo mucho con estos masajes es el área de los brazos y por supuesto, uno de los atractivos que más le piropean a la boricua, los glúteos.

“Hola Hola mi gente linda! les comparto los masajes que me estoy haciendo para tonificar mi cuerpo mientras sigo bajando de peso de una manera saludable. Les explico sobre estos masajes con radiofrecuencia que realmente funcionan”, fue parte del mensaje con el que la conductora de televisión acompañó su publicación en Facebook (darle click aquí)

“Bellísima esa alma transparente que tiene, sea como sea usted nunca le importó un físico por qué lo más bello de un ser usted lo lleva dentro. Felicidades por su esfuerzo”, “Te felicito Ada por que yo también me puse en un reto de bajar de peso y lo logré gracias por ser ejemplo”, “Hola yo me estoy sometiendo a un tratamiento también y son excelentes y dejé los carbohidratos y he cambiado mi alimentación y me siento muy bien…… dije yo si Ada puede yo puedo”, fueron parte de los motivadores mensajes que recibió Adamari.

Justo hace unos días le habían dado hasta con el balde por no haberle atinado a los looks que usó durante la semana pasada y entre las fuertes críticas que recibió la llamaron: “Vieja” y “Malpeinada“. La buena noticia es que la ropa se puede cambiar siempre. En cuanto a su cuerpo, no cabe duda que Adamari dio un giro de 180 grados y está sirviendo de inspiración para muchas otras personas que, como ella, han padecido del temido sobrepeso.

