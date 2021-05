Aseguran que Tekashi 6ix9ine quedó en ridículo en pleno concierto al olvidar la letra de una canción de XXXTentación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tekashi 6ix9ine anda de gira de conciertos por Estados Unidos, el último que ofreció fue en la ciudad de Miami en un festival donde le rindió un pequeño homenaje a XXXTentacion al interpretar “Look at Me“. Sin embargo, el rapero olvidó la letra de la canción y horas más tarde el también cantante de hiphop Ski Mask, The Slump God se dio cuenta y escribió un mensaje en redes sociales al igual que varios usuarios, quienes aseguraron que “el cantante quedó en ridículo”.

El público se estaba divirtiendo con la actuación del rapero que dio un show cargado de euforia y energía, cuando quiso rendirle un pequeño tributo a XXXTentacion, quien según Tekashi siempre cantó y representó este género musical en la zona de Florida. Sin embargo, el rapero no obtuvo el resultado que seguramente quería, pues solo pudo decir algunas frases aisladas de la letra de la canción.

Ski Mask, The Slump God, amigo personal de “XXXT” no alabó la actuación de su colega. Por el contrario, aseguró que no se sabía la línea del tema sabía a cabalidad: “Niggas al azar que actúan, dan un paso atrás o me miran, pero solo conocen las tres primeras líneas”, fue la fuerte crítica del también rapero.

Random Niggas That Perform Take A Step Back Or Look At Me But Only Know The First Three Lines 🤕🙄😒 — Sir Ski Mask (@THESLUMPGOD) May 2, 2021

La verdad jamás colocó el nombre de Tekashi en la publicación, pero era más que evidente que iba dirigido hacia el popular “Troll“. Precisamente hace unos días también fue objeto de críticas al dar un concierto en Orlando. Durante la interpretación de su tema “Gooba“, el cantante decidió saltar eufórico al público, quienes trataron de quitarle la gorra y lograron arrebatarle un collar valorado en dos millones de dólares que posteriormente rescató uno de sus escoltas.

Horas después, el cantante presumió en redes sociales el pago que habría recibido por ese concierto así como sus joyas. Cabe acotar que durante el concierto gritó varias veces la frase “Soy intocable” y el público le respondía con la misma emoción y euforia.

En cuanto a su lado sentimental, su exnovia Jade publicó que estaba estrenando casa y todo parece indicar que terminó con el cantante y así lo ha dejado saber en sus redes sociales, donde presumió fotos de la casa donde vivirá junto a su pequeña. “Te tengo para siempre”, fue el mensaje con el que la voluptuosa influencer dejó saber a medio mundo de su nueva adquisición amén de sus constantes bikinazos por los que se ha hecho más famosa aún.

