“Siempre serás un mexicano”: conductora afroamericana lanza insultos racistas a policía latino

“Siempre serás un mexicano”, dijo una conductora afroamericana a un oficial que la detuvo por usar su celular mientras manejaba, en un claro incidente de tono racista.

El video de la cámara corporal de un policía mostró cuando la agresora profirió una sarta de señalamientos racistas.

“Asesino… Nunca serás blanco”, se escucha decir a la furiosa mujer.

NEW: "You're always gonna be a Mexican, you'll never be white, you know that?"

A Latino LASD deputy sent me his bodycam video of a woman claiming to be a teacher launching into a racist tirade against him when he pulled her over in San Dimas. She repeatedly calls him a murderer. pic.twitter.com/Cc8jSVenCQ

— Bill Melugin (@BillFOXLA) May 3, 2021