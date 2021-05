Selena Gomez le declara la guerra a los “conspiradores antivacuna” del coronavirus

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cantante Selena Gomez ejerció el pasado fin de semana de maestra de ceremonias en ese esperado concierto solidario que, a través de la retransmisión por internet, congregará a millones de espectadores en sus casas a partir del próximo 8 de mayo para ver a numerosas estrellas de la música, entre ellas Jennifer Lopez, cantando a fin de promover una causa tan importante como la de asegurar la vacunación contra el coronavirus. Por eso, le declaró la guerra a los “conspiradores antivacuna” y dice no parará en promover campañas de vacunación hasta que las mismas lleguen a todos lados. Aseguró también, que luchará contra los que tratan de convencer a terceros de muchas mentiras que difunden respecto al virus y las vacunas.

Tras animar a la opinión pública mundial, por medio de un emotivo discurso, a recibir sus correspondientes dosis sin temor ni reparos, la flamante presentadora del llamado ‘Vax Live: The Concert to Reunite the World‘, en el que también participó el príncipe Harry de Inglaterra, ha prometido ahora que sacará el máximo partido a su popularidad y plataformas mediáticas para combatir otro temido virus que ha venido proliferando en los últimos tiempos: el de los bulos y la desinformación en torno a las vías que se han probado más útiles para poner fin a esta terrible pandemia.

“La gente no ha dejado de recibir información falsa, mentiras que asustan y que han circulado rápidamente por numerosos sitios web. Y he sido testigo de cómo los líderes de estas páginas (en relación a las grandes redes sociales) no han hecho nada al respecto. Quiero ser parte de esto, quiero unirme a las conversaciones que aportan claridad, quiero llegar a todas esas personas que no están recibiendo sus vacunas, para ayudarles en la medida de lo posible”, ha declarado en conversación con el portal de noticias Extra.

La estrella del pop no tiene “miedo” alguno ante la posibilidad de que acabe convirtiéndose en el principal objetivo a batir para negacionistas, conspiradores y demás propagadores de mentiras, ya que prefiere contribuir de forma constructiva al debate público en lugar de mantenerse callada ante un asunto tan importante para el bienestar general. “No tengo miedo porque sé del poder de mi conexión con la gente en general. Creo que es mejor tomar esta ruta con valentía y caminar por ella con decisión”, ha sentenciado.

Selena ha estado últimamente en la palestra de las noticias del entretenimiento. Primero, porque apareció y desató el furor de sus fanáticos con una selfie donde se notaba su cambio de look drástico, pues la cantante ahora es rubia. “Nuevo estilo. Necesito elegir nuevos tonos de labios y rubor de Rare Beauty ahora”, escribió en la red social Instagram.

Y por otro lado y segundo lugar, porque se pudo conocer que participará en el nuevo thriller psicológico “Spiral”, dirigido por Petra Collins, cineasta nacida en Canadá y producido por nada más y nada menos que Drake. Uno de los productores ejecutivos es Adel Nur, el cual hizo también la exitosa serie de HBO, Euphoria. La serie narra la historia de una influencer que vive tanto a través de las redes sociales, mismas que se vuelven una adicción para ella y comienza a hacer que su cuerpo se “desmorone”.

No hay duda que Selena Gomez está teniendo una vida muy movida y se le nota enérgica y feliz.

