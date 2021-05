Una ciudad de Japón decidió gastar parte del dinero de estímulo por COVID-19 en una estatua gigante de calamar

Funcionarios locales de la ciudad de Noto están en apuros después de utilizar el dinero de estímulo por COVID-19 del gobierno de Japón al adquirir una estatua de un calamar gigante para atraer más turistas.

Desde entonces, los funcionarios públicos han tenido que responder a las críticas de por qué gastaron 20 millones de yenes, unos $274,000 dólares, de los 7.3 millones de dólares en ayuda de estímulo por COVID-19 que concedió el gobierno central para construir la estatua gigante del calamar en lugar de ocupar el dinero en cosas más esenciales para enfrentar la pandemia.

Las autoridades locales dijeron que el cefalópodo monumental de casi 30 pies de largo y 13 de alto, forma parte de una estrategia a largo plazo para impulsar el turismo en la zona.

Según el periódico Chunichi Shimbun, un grupo de ciudadanos ha presentado una petición que ha reunido casi 2,000 firmas contra el proyecto, alegando que hay mejores usos para los fondos, “como el apoyo al personal médico”.

