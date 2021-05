Así fue la trágica muerte de la madre de Lili Estefan. Su fortaleza la ha convertido en una de las mujeres latinas más importantes del mundo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pesar de un día muy alegre para muchos por celebrarse el Día de la Madre en muchas partes del mundo y sobre todo en Estados Unidos. La conductora de “El Gordo y la Flaca”, Lili Estefan, es una de las que siente melancolía en estas fechas. Apenas siendo una niña tuvo que vivir la muerte de su madre. A pesar del dolor, “La Flaca” logró salir adelante con fortaleza y valentía, es una excelente madre y se convirtió en una de las representantes de la mujer latina más importante a nivel mundial aún cuando tuvo que vivir de cerca el suicidio de su mamá.

“Siempre pienso en ella, creo que ha sido el angelito que me ha guiado se fue muy temprano… Siempre la siento presente de una manera u otra. Yo la tengo en mi mesita de noche. siempre antes de acostarme le tiro un beso donde quiera que esté”, dijo en algún momento durante un sentido homenaje que le hicieran en Despierta América.

Inevitablemente habló de la dura infancia que vivo en su isla natal en Cuba. En otra ocasión, Lili habló de el racionamiento que existía para aquel entonces. “Me daban sólo tres juguetes al año…” dijo en medio de otros detalles sobre la dura situación política que vivió para aquel momento por al régimen de Fidel Castro. Sin embargo, “La Flaca” recordó también muchos momentos nostálgicos.

“Yo me pregunto: -¿Cómo he podido hacer tanto con tan poco y cuando digo poco, no me refiero a lo material. Anoche desenterré todo eso. Lo desenterré con la memoria de mi madre, la cual murió teniendo apenas yo 11 años. Yo no quise ir al funeral, ni al entierro. Yo me fui de Cuba. Yo, básicamente creo que, enterrando todo eso creo que fue mi manera de sobrevivir y ayer me di cuenta que yo tengo que regresar a Cuba un día, buscar la tumba de mi madre, arrodillarme pedirle perdón…”, dijo en medio de lágrimas y visiblemente afectada en el año 2016 durante una entrevista para un programa de la misma cadena televisiva para la que trabaja, Univision.

Pero la más conmovedora y real de todas fue la que hizo apenas el año pasado en show de Facebook Watch “Red Table Talk: The Stefans“, junto a su tía Gloria Estefan y su prima, Emily Estefan. Ahí, con su familia y con quien ha sido una madre para ella, desnudó su corazón y habló de la trágica muerte de su madre y de la enfermedad mental que padecía.

“… Varias veces yo llegaba de la escuela y ella estaba inestable otra vez. Yo lo veía, lo veía en sus ojos, en su lenguaje corporal. Ella cambiaba, era como otra persona. Ella estaba deprimida… a veces llegó a decir cosas como: -Yo soy la virgen María- y todos debíamos tratarla como tal”, recordó la madre de la ahora modelo Lina Luaces.

La cubana contó en ese momento cómo se enteró de la muerte de su madre, quien se suicidó precisamente por sus padecimientos. “Tu madre murió”, le dijo su padre. Contó también que tuvo que crecer muy rápido.

Sin duda esto fue un golpe que cambió la vida de una de las mujeres hispanas, por no decir la más, importante desde hace más de 20 años. No es sólo su talento, trayectoria, belleza y humildad lo que ha hecho que cientos de hispanos se sientan identificados y admiren a Lili. Sino esta valentía que tuvo al dejar ver su alma en determinadas entrevistas para hablar de algo tan importante como el suicidio de su mamá. Para ver esa entrevista pulsa aquí y ve al minuto 4:29.

Aunque la experiencia con el dolor haya sido muy cruda y cercana, este hizo que la conductora de Univision aprendiera a vivir la vida al máximo, sacando provecho de cada oportunidad que la vida le presentó y le sigue presentando. Lili Estefan es una mujer ejemplar y una madre que ha luchado por sus hijos Lorenzo y Lina Luaces, quienes la llenan de orgullo a diario y quienes no paran de alabarla en las redes sociales. Feliz Día de la Madre para este mujerón que se convirtió en una digna representante de la mujer latina para siempre.

