Jill Biden envió un poderoso mensaje a las artistas latinas durante el concierto “Ellas y su Música”

La organización Latin Grammy transmitió a través de la señal de Univision el concierto “Ellas y su Música”. En el mismo celebraron a las grandes artistas latinas dentro de la industria discográfica. Para ello congregaron a las mejores del mundo de la música y hasta la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, envió un mensaje cargado de sentimiento y agradeció a estas grandes mujeres. Esto sucedió justo cuando se celebraba el Día de la Madre. Destacó el talento y el arte que han brindado estas mujeres durante años a la industria de la música latina.

En español, Jill Biden, le dio las buenas noches a través de un video a los espectadores y continuó con un poderoso mensaje: “…Esta noche es mi placer sumarme a la celebración de artistas latinas íconos esenciales como Gloria Estefan, Yuri, Becky G, Thalía y muchas otras cuyas voces se han escuchado en nuestras tierras y alrededor del mundo. La música trasciende culturas y distancias. Nos cuenta historias y nos llena de alegría, nos hace revivir momentos de nuestras vidas y nos calma los dolores del alma en tiempos difíciles… En nombre del Presidente, mi esposo Joe Biden, y de mi parte… ¡Gracias por su música!”, fueron parte de las emotivas palabras de una de las mujeres más importantes del país.

En el concierto, cerca de 20 artistas le rindieron tributo a cuatro grandes cantantes: Rocío Dúrcal, Gloria Estefan, Vikki Carr y Celia Cruz. Entre las tantas que dejaron claro el talento que tienen sobre el escenario estuvieron: Anitta, Lila Downs, Shaila Dúrcal, Leslie Grace, Alejandra Guzmán, La India, Milly Quezada, Olga Tañón, Ana Bárbara, Siudy Garrido, Nella Rojas y Paula Arenas.

Por otro lado, el propio presidente Joe Biden publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para todas las mamás por el Día de la Madre: “A las mamás de todo el mundo, deseándoles un feliz y seguro Día de la Madre. Comparte tu cita favorita de tu madre a continuación”. Por supuesto, en la fotografía el mismo colocó una frase de su madre Catherine Eugenia Finnegan Biden: “…Sin coraje, no puedes amar con abandono”.

También publicó un video en Twitter donde continuó con el pequeño tributo a su mamá por considerarla un ejemplo en muchos aspectos. También aprovechó y le envió un mensaje a todas las madres por su duro esfuerzo diario.

My mom taught me about the importance of family, loyalty, and faith. Her immeasurable strength lives on in all of her children, her grandchildren, her great-grandchildren, and the many other lives that she touched. pic.twitter.com/hapYzf5S3y

— President Biden (@POTUS) May 9, 2021