Por qué a unos días de concluir la fecha límite de la declaración de impuestos el IRS está retrasando los reembolsos a millones de personas

La acumulación de declaraciones de impuestos crece lo que está provocando un retraso en las devoluciones a millones de personas en todo el país. Este año el Servicio de Rentas Internas (IRS) está devolviendo a los contribuyentes un promedio la cantidad de $2,873 dólares.

El IRS está retrasando el procesamiento de millones de declaraciones de impuestos, lo que generará un periodo de tiempo mayor para que tu reembolso llegue a tu cuenta bancaria.

“Los contribuyentes seguirán sufriendo retrasos inusualmente largos. No creo que nadie quiera oírlo, pero es así”, aseguró Collins durante la entrevista.

Hasta finales del mes de abril el IRS había informado que 29 millones de declaraciones de impuestos habían sido retenidas para ser procesadas de manera manual. Una gran cantidad de las declaraciones del 2019 fueron presentadas en papel el año pasado cuando el IRS retrasó su procesamiento debido a la llegada de la pandemia de coronavirus, sin embargo también declaraciones del 2020 forman parte de ese retraso. En marzo la agencia contaba con un retraso de 2.4 millones de declaraciones en papel para procesar para el año fiscal 2019 y hasta el 23 de abril el atraso rondaba las 1.3 millones de declaraciones individuales que no habían sido procesadas este 2021.

