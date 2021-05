Ahora usarán el apetito para incentivar la vacunación en NYC dando ‘burgers’ gratis de Shake Shack

A la vez que la Ciudad de Nueva York está haciendo un gran esfuerzo para vacunar contra el COVID-19 a más neoyorquinos, también está dando muestras de gran creatividad al buscar cada vez formas más originales de incentivar la inmunización, como el anuncio de que ahora se darán papas fritas gratis y cupones para hamburguesas de Shake Shack a quien demuestre que se puso la inyección.

Usar el apetito para motivar a la gente a recibir una dosis de la vacuna es la idea más nueva que presentó este jueves el alcalde Bill de Blasio, asegurando que los neoyorquinos no dejarán pasar esta oportunidad de deleitarse con una de las ‘burger’ más famosas de la Gran Manzana.

“Necesitamos que todos los neoyorquinos se vacunen”, insistió el Alcalde, agregando que por eso siguen “haciendo el proceso cada vez más conveniente y fácil, pero sobre todo sabemos que los incentivos ayudan y por eso hemos anunciado tickets gratis, tarjetas de regalo, toda una serie de incentivos para animar a la gente, porque muchos están listos para ser vacunados, pero solo necesitan un estímulo, y es lo que estamos haciendo ahora”.

Y confiando en que esta nueva idea será un éxito, el Alcalde recalcó: “¡Si hay algo que creo que une a los neoyorquinos, es el amor por Shake Shack!”.

El presidente de Shake Shack Randy Garutti participó en vivo de la rueda de prensa de De Blasio, hablando desde el local original en el Madison Square Park, indicando que si se vacuna en los próximos días en las clínicas móviles de vacunación que recorren los vecindarios más desatendidos, “recibirá un cupón para una hamburguesa de Shake Shack. Y mejor que eso, nuestros veinticinco locales en todo la ciudad de Nueva York darán papas fritas gratis a quien muestra su tarjeta de vacunación”.

Don’t miss your shot, NYC! Score a free ShackBurger voucher (while supplies last) when you get vaccinated at a NYC mobile vaccine bus! Already vaccinated? ’Til 6/12, order a 🍔 or chicken in-person at any NYC Shack + get free fries with proof of your vax! https://t.co/UTuHOwN44y https://t.co/Ld3jDmYbHS

— SHAKE SHACK (@shakeshack) May 13, 2021