Jacky Bracamontes habla sobre el Miss Universo y dice que para ese entonces le faltaba comer

Hace veinte años, Jacqueline Bracamontes representó a México en el certamen de belleza mundial, y este fin de semana será la conductora de la edición 69 de “Miss Universo 2021” (Telemundo) junto con Carlos Ponce, este domingo en Estados Unidos.

La modelo y actriz comparte los recuerdos que tiene de aquella experiencia. “¡Ay, 2001! Hace veinte años, ¡imagínate”, ya siento que ya llovió, (risas) Ya nada es lo mismo. A ver, alguna anécdota (que recuerde): “Bueno, tiene que ver con la comida porque yo pensé que en Miss Universo nos iban a tener como a dieta y así; digo que yo estaba flaquísima en ese entonces, me hacía falta comer, pero yo tenía miedo que llegara y de comer: ‘tres lechugas, una pechuga de pollo de cien gramos’, ya sabes, así”.

“Dije, pues es Miss Universo nos tienen que cuidar, ¡no, no, no! No sé ahora cómo será, pero en ese entonces nos ponían unos manjares ahí en el hotel de Puerto Rico, pero era un buffet de comida deliciosa, de postres, donuts, de todo, entonces yo me quedé impactada, la verdad”, recordó la también actriz.

“Y otra cosa es que yo desde que llegué a Puerto Rico, todo el mundo así de ‘¡ten cuidado, porque esto es un complot! Nadie quiere que ganes tú, bueno, no yo sino o sea, ¡no dejes que te maquillen ahí!, no dejes que te peinen, tú arréglate tú sola’, y yo ‘¡ay, qué nervios!, porque pues yo tomé cursos para maquillarme y peinarme, pero la cosa del peinado nunca se me ha dado, la verdad; entonces si tú ves un video del previo que nos tocó hacer de la semifinal, mi pelo se ve todo ‘grifo’ (alocado), porque me peiné muy mal, (risas)”.

