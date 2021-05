Bud Light Lime-A-Rita, la peor cerveza para beber si quieres cuidar tu peso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si bien el alcohol no es precisamente la mejor bebida para tu salud ni para cuidar tu peso, hay algunas opciones mejores que otras. Las bebidas alcohólicas aportan calorías vacías y muchas de ellas pueden tener tantas como una comida completa. No te dejes llevar por “light” no siempre suelen ser tan ligeras como piensas. Por ejemplo, Bud Light’s Lime-A-Rita es la peor cerveza según una dietista.

Si de manera ocasional deseas disfrutar de una bebida alcohólica y controlar tu peso, el consumo debe ser moderado y evitar aquellas bebidas que son extremadamente altas en calorías. Entre las peores bebidas se encuentran las que son mezcladas, aquellas que agregan jugo, tónicos o jarabes, están cargadas de azúcar. Una piña colada de 7 onzas puede tener entre 500 y 600 calorías.

Una cerveza puede estar entre tus opciones de alcohol con menos calorías. Aunque las cervezas artesanales tienen 170 calorías o más, una cerveza normal de 12 oz (355 ml) tiene entre 145 y 150 calorías, pero puedes ahorrarte 50 calorías con una cerveza light que suele tener 100 calorías.

Bud Light Lime-A-Rita la peor cerveza según un dietista

Debes tener cuidado, no todas las cervezas light son bajas en calorías y son una trampa que puede hacerte sentir confiado y estropear tus esfuerzos por controlar tu peso. Una de estas cervezas es Bud Light Lime-A-Rita, que es la peor opción según dijo a Eat This Not That la dietista Laura Burak, fundadora de Laura Burak Nutrition y autora de Slim Down con Smoothies.

Más que una cerveza, es una margarita enlatada cargada de azúcar. En cada lata de 8 onzas hay 220 calorías, 29,1 g de carbohidratos. El equivalente a una comida o bocadillo, pero sin la saciedad que un snack saludable podría aportarte.

En lugar de Bud Light’s Lime-A-Rita, Burak sugiere elegir en una de las variedades más ligeras como Bud Select 55, Michelob Ultra, Heineken Light y Corona Light.

Una bebida alcohólica de vez en cuando quizá no tendría un mayor impacto en tu peso, pero si sumas más de lata en el día, fácilmente estás agregado tantas calorías que propician un aumento de peso. Cuando consumes más calorías de las que quemas, el cuerpo convierte el exceso de calorías en grasas.

Además, “la ingesta de alcohol se asocia con cinturas más grandes, porque cuando bebes alcohol, el hígado quema alcohol en lugar de grasa“, dice el Dr. Michael Jensen, experto en endocrinología e investigador de obesidad de la Clínica Mayo a webMD

El alcohol no solo te aporta calorías vacías, sin ningún nutriente, también provoca antojos por comida chatarra. Limitarse a un consumo moderado de una a dos bebidas al día para los hombres y de hasta una bebida para las mujeres no solo te ayuda a cuidar tu peso, sino también a evitar aumentar los riesgos para tu salud, aunque ninguna cantidad de alcohol es segura.

—

Te puede interesar: