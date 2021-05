“Y la dieta pa’ cuándo”, seguidores de Raúl de Molina le critican la gigante hamburguesa y malteada que presumió en Instagram

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, vuelve a ser víctima del escrutinio público al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece con una hamburguesa gigante y una malteada en la mano. Ante la imagen, parte de sus seguidores fueron implacables y le dieron una lluvia de fuertes críticas: “¿Y la dieta pa’cuándo?” y “Ya vas por las 500 libras“.

“Comienza esta semana South Beach Wine and Food Festival es el festival de comida y vinos más importantes en el mundo. Yo seré juez del famoso Burger Bash este viernes entre muchos @bobbyflay estará presente en las playas de Miami Beach #sbwff Hay varios días de comidas con los chef más importantes del mundo culinario”, fue le mensaje de “El Gordo” que acompañó la fotografía de su gigante hamburguesa.

Resulta que a uno de los gorditos más consentidos de la televisión hispana le encanta gastronomía, pero no por tener libritas extras sino porque le fascina todo lo que se refiere al arte de cocinar. Siempre va a restaurantes diferentes y nuevos para probar las especialidades del chef.

Los seguidores del presentador de Univision no aguantaron y le hicieron críticas fuertes: “Sigue comiendo sigue q vas para las 500 libras“, “Noooooooooooooooooo”, “Rauli de verdad te vas a comer esa gigantesca hamburguesa?”, “Qué goloso, como disfrutas la comida!”, “¿Cómo? tú comiendo hamburguesas.. no no no… no está bien”, “Cero dieta jahajajajaja”, “Qué horror!!! pobre corazón, arterias bloqueadas, demasiada grasa!!! No promuevas algo semejante”, “Él y que no come chatarra”, “Che tragón”, “¿Y la dieta pa. cuándo?” y “Deja de comer jajajaja”.

A pesar de ser señalamientos duros, el compañero de Lili Estefan hizo caso omiso a los mismos y se limitó a compartir la información del festival gastronómico que se llevará a cabo en Miami y donde el cubano tendrá una participación en calidad de jurado.

Otro tanto de sus seguidores, se lo tomo de manera divertida y hasta le pidieron que compartiera la hamburguesa en cuestión. La verdad es que Raúl siempre ha sido muy abierto en su lucha en contra del sobre peso y, aunque sigue teniendo, come de manera más saludable y hasta camina a diario y así lo ha mostrado varias veces en sus redes sociales.

En cuanto a las denuncias que han hecho en su contra algunas famosas en el programa “Chisme No Like”, Raúl no se ha pronunciado. Tampoco lo ha hecho la planta televisiva, ni ningún compañero del show. Recordemos que las mismas han referido abusos por parte de Raúl de Molina: “…No me gusta que me estén exhibiendo mis partes íntimas, ni tampoco que me estén tocando mi cuerpo o pegándome a un hombre cuando ni siquiera me pide mi permiso ¿no?…, aseguró Graciela Beltrán.

