Murió William Shakespeare, el primer hombre en recibir la vacuna contra COVID-19, a los 81 años

El 8 de diciembre de 2020 un hombre con un nombre singular se robó la atención de los titulares de la prensa mundial por ser el primer británico en recibir la vacuna contra COVID-19. Se llamaba William Shakespeare. Su familia informó que el hombre murió a los 81 años y no a causa del COVID, sino de un derrame cerebral.

Shakespeare fue vacunado en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra, justo después de Margaret Keenan, una mujer de 90 años que se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir una vacuna de COVID completamente probada y clínicamente autorizada. William fue el primer hombre y el primer británico en quien se aplicó el fármaco.

Durante 53 años estuvo casado con Joy, quien afirmó que su fallecido esposo estaba agradecido por ser una de las primeras personas en recibir una vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que ha mantenido al mundo en una pandemia durante más de un año.

“A menudo hablaba con la gente al respecto y siempre que podía animaba a todos a vacunarse”, aseguró Joy en un comunicado. Otras personas cercanas al hombre expresaron sus condolencias ante la muerte de un hombre que era amante del jazz, de la fotografía, funcionario de escuelas locales y consejero parroquial.

Su familia afirmó que “Bill”, como le llamaban de cariño, fue un esposo, padre y abuelo maravilloso. Jayne Innes, una concejala amiga de Shakespeare, afirmó en su cuenta de Twitter que al hombre le gustaban las travesuras.

Greatly saddened and upset to hear our friend, the very lovely Bill Shakespeare, has passed away

Bill will be remembered for many things, including a taste for mischief. He became an international sensation as the first man to receive a Covid vaccine#RIPBillShakespeare pic.twitter.com/hpNRgXmPak

— Jayne Innes (@JayneInnes) May 24, 2021