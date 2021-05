Ofrecen becas completas para estudiar en CUNY y SUNY a jóvenes de 12 a 17 años que se vacunen

La lluvia de incentivos para persuadir a más neoyorquinos a vacunarse contra el coronavirus no cesa. Y ahora a los planes de dar tickets para la lotería, entradas gratis para eventos y pases para los parques del estado, se agrega una nueva idea: la oportunidad de ganar becas de 4 años para estudiar en los ‘colleges’ y universidades públicas de Nueva York, SUNY y CUNY.

La iniciativa denominada ‘Get a Shot to Make Your Future’, consta de ‘full’ becas que solo se darán a jovencitos entre los 12 y 17 años, y que además de cubrir los 4 años que dura la carrera, también incluirán el costo del alojamiento y la comida en los campus universitarios. Las becas serán rifadas a partir del 27 de mayo entre los que demuestren que se han vacunado en las próximas seis semanas, y en total se darán 50, escogiéndose 10 ganadores durante cinco semana consecutivas.

Para participar en la rifa, los jóvenes vacunados pueden registrar sus nombres en un formulario en esta página del Estado: https://forms.ny.gov/s3/Get-Notified-When-Lottery-Registration-Begins

“Las tasas de vacunación en todo el estado están comenzando a disminuir y nuestra mayor necesidad son los jóvenes neoyorquinos que representan un gran porcentaje de los casos positivos y tienen el porcentaje de vacunación más bajo del estado”, dijo el gobernador Andrew Cuomo al anunciar la iniciativa este miércoles.

El mandatario agregó que para llegar mejor a esta población y derrotar al COVID de una vez por todas, “necesitamos ser creativos en nuestros esfuerzos, y por eso estamos ofreciendo a todos los jóvenes de 12 a 17 años una oportunidad que podría cambiarles la vida: una beca completa, alojamiento y comida en cualquier colegio o universidad pública de Nueva York, a cambio de vacunarse”.

