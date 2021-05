Se vuelve millonaria gracias a que compró billete de lotería de sorteo equivocado

¿Cuándo te imaginarías que una equivocación podría convertirse en tu mayor golpe de suerte? Pues eso fue justo lo que le sucedió a una mujer de Carolina del Norte, quien recientemente se embolsó $1.4 millones de dólares gracias a una equivocación en la lotería.

La afortunada ganadora de nombre Elizabeth Johnson, radica en la localidad de Lucama, a unas 50 millas al este de Raleigh. El pasado martes por la noche acudió rápidamente a una tienda para tratar de comprar un billete de lotería de Powerball, cuyo sorteo sería online esa misma noche.

Sin embargo, lo que Elizabeth no supo es que su billete no pudo ser registrado para ese sorteo debido a que se rebasó el horario para poder apuntarlo, así que de manera automática, su ticket Quick Pick fue ingresado para el siguiente sorteo de Powerball que sería en 3 días.

Pero vaya sorpresa la que se llevó al enterarse de que su billete de $3 dólares de la Power Play acertó a los números de las 5 bolas blancas que la hicieron ganar $1 millón, mismo que se duplicó cuando se extrajo el multiplicador 2X.

