Toletero dominicano Marcell Ozuna salió de prisión tras pagar fianza de $20,000 dólares

Continúa el desarrollo del caso del pelotero dominicano Marcell Ozuna: el jardinero izquierdo salió de la cárcel este lunes tras pagar una fianza de $20,000 dólares. Recordemos que el oriundo de Santo Domingo fue arrestado el pasado sábado en Georgia por una acusación de violencia doméstica en contra de su esposa.

Ozuna enfrenta los siguientes cargos: asalto agravado por estrangulamiento y batería bajo el acta de violencia doméstica. Según sus abogados, la esposa de Marcell, Génesis Ozuna, querría que él saliera de la prisión. También alegan que la relación era muy tóxica y están en proceso de divorcio.

Según los reportes del canal de televisión WSBTV, Génesis Ozuna habría contado a la policía que efectivamente su esposo tenía intención de acabar su vida.

"NEW DETAILS: Braves star Marcell Ozuna threatened to kill his wife, strangled her, affidavit says – WSB-TV Channel 2 – Atlanta" https://t.co/RcxidzjHPm — Nathan Lewis (@sportsmixnathan) May 31, 2021

La jueza Ashkey Osby ordenó la fianza, que se pagó en efectivo, y además estableció que el pelotero dominicano no puede tener contacto con su esposa, pero sí con su hijo a través de una tercera persona. Aún no se ha establecido su próxima aparición en la corte.

Atlanta Braves Outfielder Marcell Ozuna was released from the Fulton County jail late Monday afternoon after being arrested over the weekend on domestic violence charges. https://t.co/EM7INKqaFe — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) May 31, 2021

Luego de su arresto, la Policía de Sandy Springs contó en su comunicado que oficiales vieron cómo Marcell Ozuna tomó por el cuello a su esposa y la lanzó contra una pared, pegándole con su brazo.

Marcell Ozuna grabbed his wife by the neck and threw her against a wall, and hit her with his cast, according to Sandy Springs Police who say they witnessed it. From SSPD: pic.twitter.com/AErSrEJ9VX — David O'Brien (@DOBrienATL) May 30, 2021

Su equipo, Atlanta Braves, tendrá que tomar una decisión. Lo más probable es que Ozuna sea supendido durante un largo período de tiempo por la MLB. Pero el club no se puede “deshacer” como tal de su contrato. Y si despiden al dominicano, tendrán que “comerse” los $53 millones de dólares de su jugoso contrato a lo largo de los próximos cuatro años.