El entrenador de la décima es el elegido: Ancelotti está por firmar con el Real Madrid

Se hablaron de muchos nombres para ocupar el puesto que deja Zinedine Zidane y nadie, hasta ahora, había puesto en la mesa el nombre de Carlo Ancelotti, entrenador especial en el Real Madrid por ser el conductor de “La Décima” Champions League en la Casa Blanca.

Si bien actualmente tiene contrato con el Everton de Inglaterra el entrenador italiano, de 61 años de edad, estaría por finiquitar su trabajo con los toffees. “El acuerdo sobre la rescisión de su contrato con el Everton está listo para completarse, los dos clubes están en contacto directo y luego Carlo volverá a unirse al Real Madrid”, reportó Fabrizio Romano.

Y no piensan esperar tanto en Madrid para finiquitar al DT italiano, según El Larguero y el periodista José Félix Díaz el anuncio oficial llegará en las próximas horas. Florentino Pérez quiere planificar cuanto antes la temporada y entiende que debe empezar con el nuevo entrenador, más allá que ya finiquitaron el primer fichaje: David Alaba.

