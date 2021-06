Nuevo libro del doctor Anthony Fauci es removido de Amazon y Barnes & Noble luego de ser puesto en venta “por equivocación”

El nuevo libro del doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades de Estados Unidos, y principal asesor médico del presidente, fue retirado de las plataformas de Amazon y Barnes & Noble.

La razón es que el libro de 80 páginas, titulado ‘Expect the Unexpected: Ten Lessons on Truth, Service, and the Way Forward’ estaba planeado para lanzarse a la venta el 2 de noviembre, pero por error se puso a disposición del público antes.

#AnthonyFauci is set to release a book – Expect the Unexpected: Ten Lessons on Truth, Service, and the Way Forward – on November 2nd, 2021.

Or, "How to Be Wrong Every Time And Still Get A Book Deal."#wednesdaythought pic.twitter.com/nJbC7PU5b6

— Dr. Jimmy Yam (@JimmyJoeYam) June 2, 2021