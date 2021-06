Rosie Rivera confiesa que tiene trastorno de estrés postraumático y pide a la prensa no se acerque a ella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En medio de toda la disputa que hay entre los hermanos de Jenni Rivera y sus hijos, Rosie Rivera no sólo renunció a ser la albacea de las empresas de Jenni, sino que ya dejó muy claro, casi al borde del llanto, que no quiere que la prensa se le acerque, ni la persiga porque eso le empeora el trastorno de estrés postraumático que tiene desde que sufrió de abuso sexual a manos del ex de su hermana y padre de su sobrina, Chiquis Rivera.

Justo en medio de la supuesta auditoría que pidieron los hijos de Jenni Rivera a las empresas que dejó su madre, Rosie Rivera publicó un comunicado en video en su cuenta de Instagram: “Voy a terminar la gira de mi libro temprano… Por eso le voy a pedir a los medios, desde ahorita, la respuesta es no. No me vayan a ver al aeropuerto. Quiero dejar bien claro que estoy batallando con trastorno de estrés postraumático que ha resultado empezó con el abuso sexual. Renació con la muerte de mi hermana y ahora he visto con esto cuando todos los medios, especialmente cuando son varios, cuando es uno no, cuando no es un programa de chismes, cuando conozco que sus intenciones son buenas, cuando es alguien profesional, no me da la ansiedad. Cuando son varios entonces sí me da la ansiedad… y me paralizo. Les voy a pedir que por favor no lleguen al aeropuerto no lleguen a mi casa, no lleguen a la iglesia incluso cuando estoy con mis hijos o con mi esposo…”, fueron parte de las palabras de Rosie.

Además agregó y prácticamente señaló a los medios de la división actual que hay entre Los Rivera: “A mí no me molesta la auditoría. A mí lo que me molesta es que los medios quieren dividir a una familia, quieren seguir agregando drama o chisme, quieren incluso inventar cosas, quieren destruir. Los medios no quieren a Chiquis, no quieren a Rosie, los medios no odian a Chiquis, los medios no odian a Rosie. Esto se trata de dinero, se trata de raiting y aunque les guste o no… La familia Rivera es muy amada pero a su vez es muy odiada y eso es dinamita”.

Recalcó que esto se lo dirige a los medios amarillistas y que los Rivera, aún a pesar de sus diferencias, son una familia muy unida. Aseguró que su libro “Dios es tu defensor” es para bendecir, pero que considera que lo mejor es cortar la gira que le quedaba pendiente al tiempo que se le aguaban los ojos. Dijo que también lo hacía por su salud. Afirmó que esta auditoría se ha debido hacer en privado y con abogados. Insistió que no está molesta por ese proceso sino con los medios amarillistas que han hecho de tela que cortar con la información.

Aquí les dejamos las declaraciones completas de Rosie Rivera para que ustedes saquen sus propias conclusiones.