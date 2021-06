Actriz de Hollywood gravemente herida tras ser golpeada por patineta scooter: caos vial post pandemia en Nueva York

Lisa Banes, quien ha trabajado con Tom Cruise y Ben Affleck, tenía muchas ganas de volver a Nueva York tras la pandemia, pero su visita turística se transformó en una tragedia casi mortal, luego de que fuese atropellada por una scooter en el Upper West Side de Manhattan.

La noche del viernes, la residente de California de 65 años estaba en el paso de peatones y tenía el derecho a cruzar en West 64th St y Amsterdam Avenue alrededor de las 7:30 p.m., pero fue impactada por el conductor de una patineta scooter que se dio a la fuga y no ha sido capturado. La actriz de cine y teatro ha estado hospitalizada desde entonces con traumatismo craneoencefálico severo.

El pronóstico es reservado. “Sabremos más en los próximos días”, dijo el sábado su esposa Kathryn Kranhold, desde el hospital Mount Sinai Morningside. El terrible accidente fue un giro cruel para Banes, quien estuvo encantada de finalmente regresar a NYC a fines de mayo, para ver a amigos y colegas. “Ella ama, ama, ama Nueva York”, comentó su allegada Cynthia Crossen al New York Post. “Es una chica de Los Ángeles, pero pasó tantos años felices aquí”.

Fue una víctima más del caos vial que se esta viviendo en la ciudad tras la pandemia, con conductores de autos, motos y bicicletas violando las normas. De hecho, esa misma noche dos menores de edad también resultaron gravemente heridos al ser arrollados en Queens.

Con menos automóviles en el asfalto durante la pandemia, las calles de NYC se han vuelto un terreno de exceso de velocidad e imprudencia, según las estadísticas de un informe reciente del Manhattan Institute.

Una nueva encuesta del grupo activista “Transportation Alternatives” encontró que casi tres cuartas partes (70%) de los votantes registrados en NYC estaban a favor de reducir los límites de velocidad en las calles residenciales, hasta a 20 mph. Otro estudio que observó a 1,600 conductores en abril y mayo, registró que 94% de los conductores en Staten Island iba a exceso de velocidad, 73% en Queens, 52% en El Bronx, 46% en Brooklyn y 30% en Manhattan.

Los accidentes de tráfico en toda la ciudad han matado a más personas en los últimos 12 meses que durante cualquier período similar en los últimos siete años, destacó Fox News.

El mes pasado se anunció que los límites de velocidad serían disminuidos en 10 calles en los cinco condados de NYC en un intento de prevenir las muertes de peatones que ya habían aumentado 58% este año, dijo el alcalde Bill De Blasio, cuyo plan “Vision Zero” (Visión Cero) de seguridad vial ha sido largamente cuestionado por años.

Adicionalmente, desde la pandemia hay más pedalistas –repartidores y paseantes- en las calles, y no todos son legales. El alquiler y compra de motos y bicicletas lleva rato experimentando un auge en la ciudad, y muchos de sus usuarios irrespetan los semáforos y el sentido de las vías y, además, han tomado las aceras, amenazando aún más a los transeúntes.

NYPD está probando una nueva táctica para tomar medidas enérgicas contra las motos de cross y vehículos todo terreno (ATVs) ilegales en la ciudad, ofreciendo $100 dólares por información que conduzca a su incautación.

Brad Hoylman, senador estatal (D) y candidato a presidente del condado Manhattan, copatrocina un proyecto de ley conocido como “Ley Sammy”, que lleva el nombre de un niño de 12 años asesinado por un conductor en 2013, y que le daría a la ciudad el poder de establecer sus propios límites de velocidad, una autoridad que ahora tiene el estado. “Nueva York necesita un gobierno autónomo sobre sus propias leyes de tránsito”, dijo.

La “Ley de Sammy” representa sólo un proyecto de un paquete de “Ley de Seguridad y Derechos de las Víctimas de Accidentes” que además reduciría el límite legal de alcohol en sangre, requeriría que los conductores se mantuvieran a tres pies de los ciclistas y permitiría que las cámaras de velocidad impongan los límites todo el tiempo en lugar de sólo los días laborables antes de las 10 p.m.

El reciente aumento de víctimas por accidentes de tránsito no es exclusivo de NYC. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras alertó que las muertes por accidentes de tránsito en todo el país aumentaron 7% el año pasado.

Actress Lisa Banes was severely injured when a motorcycle or scooter hit her as she was crossing a New York City street.https://t.co/PcP8eb9X1v

