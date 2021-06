Nueva York celebrará “fin” de la pandemia con mega concierto en Central Park en agosto; Bruce Springsteen será el primero en reabrir Broadway este mes

“Springsteen on Broadway” será el primer espectáculo en regresar este mes a los grandes teatros de Nueva York, en lo que marcaría el resurgir de un sector fundamental para la recuperación económica de la ciudad por su impacto además en el turismo, luego de una parálisis pandémica que ya suma 15 meses.

Además, la alcaldía de Nueva York anunció ayer que prepara un “mega concierto” en Central Park para celebrar el “fin” de la pandemia, tentativamente pautado para el sábado 21 de agosto y que sería televisado a nivel mundial.

El regreso del espectáculo unipersonal de Bruce “The Boss” Springsteen será el próximo 26 de junio sólo para personas vacunadas; mientras los musicales y obras de teatro que son más típicos de Broadway no volverán hasta septiembre. “Más de 97 mil trabajadores dependen de Broadway. El impacto económico para la ciudad es de $14.8 mil millones de dólares”, resumió Pix11.

Una semana antes, Madison Square Garden, otro gran escenario ícono de la ciudad, tendrá el domingo 20 de junio su primer concierto “a casa llena” desde marzo del año pasado: la banda Foo Fighters.

“Buscando un gran símbolo de la revitalización de Nueva York después de un año brutal de pandemia, el alcalde Bill de Blasio está planeando una actuación a gran escala con múltiples actos y ha pedido a Clive Davis, productor de 89 años y eminencia de la industria musical, que lo organice”, adelantó The New York Times.

El mega concierto aún se encuentra en la fase de planificación, sin artistas confirmados. Davis dijo que su objetivo es que ocho estrellas “icónicas” realicen un espectáculo de tres horas para 60,000 asistentes en el parque y una audiencia televisiva mundial.

“Este concierto será una oportunidad única en la vida”, prometió De Blasio, en lo que sería su último verano como alcalde de la ciudad. El evento sería el cierre de una “Semana de Vuelta a Casa”, para residentes y visitantes. “Va a ser una alineación increíble. Toda la semana será como nada que hayas visto antes en la ciudad de Nueva York”.

Los conciertos gratuitos de verano en el “Great Lawn Oval” del parque más grande de NYC son una tradición de la ciudad que, como todo, fue interrumpida el año pasado.

“Me encantó hacer ‘Springsteen on Broadway’ y estoy encantado de que me pidieran que repitiera el espectáculo como parte de la reapertura de Broadway”, dijo el legendario Springsteen en un comunicado, citado por CNN. Las entradas saldrán a la venta este jueves a las 12 p.m., para espectáculos del 26 de junio al 4 de septiembre.

