Detienen a pistolero por muerte de niño de 10 años: acto “cobarde y horrible”, según el alcalde de Nueva York

NYPD anunció el arresto de Joyan Young como sospechoso del homicidio del niño Justin Wallace, quien habría cumplido 11 años ayer martes, y de dejar herida a su primo, en una aparente disputa vecinal en Queens (NYC).

Wallace recibió un disparo cuando salía de la casa de su tía el sábado en Queens, en una de las últimas tragedias causadas por la violencia armada que azota la ciudad.

Young, de 29 años, fue acusado de homicidio, asalto y posesión criminal de un arma, entre otros cargos, dijo la policía anoche. Supuestamente abrió fuego frente a una casa en 342 Beach 45th Street, Far Rockaway, el sábado cerca de las 9:33 p.m., alcanzando al niño Wallace en el abdomen y a su primo de 29 años en el hombro.

Los servicios de emergencias médicas llevaron a Wallace al Hospital Episcopal de Saint John, pero ya era demasiado tarde para salvarle la vida. Amigos y familiares describieron al niño como un “mago de las matemáticas” al que le encantaba jugar con su perro. Su primo no identificado se recupera del balazo que recibió en el hombro.

Un video de vigilancia captó al pistolero llegando a una casa en Beach 45th Street en una camioneta oscura, antes de bajar y disparar varias balas. Luego huyó.

El padre del niño asesinado, Albert Wallace, declaró a New York Post el domingo que el tiroteo se debió a una disputa de larga data entre sus parientes y vecinos sobre un camino de entrada compartido.

El lunes, el alcalde Bill de Blasio denunció el asesinato y calificó al pistolero como un “ser humano cobarde y horrible”, que aún no había sido detenido.

“El dolor que sienten los padres de Justin en este momento, ningún padre debería pasar por eso. Nadie debería experimentar eso”, dijo De Blasio en su conferencia de prensa del lunes. “Yo mismo voy a hablar como padre (…) Se supone que debes ver a tus hijos vivir sus vidas, y dejar esta tierra antes que ellos”, citó Fox News.

El número de tiroteos en NYC aumentó en mayo 73% en comparación con el mismo mes del año pasado. La semana pasada, el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, culpó otra vez a la reforma de la fianza estatal en 2020 como parte de la razón del aumento de la delincuencia. “Esto es una locura”, se quejó.

Al mismo tiempo, también han bajado los arrestos. Según expertos, ello hace temer un verano más violento en NYC este 2021.

🚨🚨APPREHENSION🚨🚨 The tireless efforts of the @nypd101pct detectives has resulted in the apprehension of Javon Young who has been charged with the murder of 10-year-old Justin Wallace and the shooting of another victim. @NYPDTips @NYPDShea pic.twitter.com/E27epY0Z6T — Chief James Essig (@NYPDDetectives) June 9, 2021

Jovan Young Arrested In Connection To Fatal Shooting Of 10-Year-Old Justin Wallace https://t.co/MFHMXX8fke — CBS New York (@CBSNewYork) June 9, 2021