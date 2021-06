Noelia enloquece a sus fans luciendo sus piernas de tentación en diminuto vestido

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Como buena latina, Noelia se siente orgullosa de sus curvas y le encanta presumirlas con sus más de 1.4 millones de seguidores de Instagram.

En esta oportunidad, la sexy puertorriqueña aprovechó la famosa red social para subir un video donde se le puede ver muy divertida en la parte trasera de un automóvil, enfundada en un ajustado y diminuto vestido con el que lució sus torneadas piernas de tentación, debido a que la prenda llega al ras de sus caderas.

“🎶~I Touch Myself ~🎶…. Available soon in all digital platforms. #Noelia💋”, es el título que la cantante eligió para el clip que en tan solo unas pocas horas ya acumula más de 26 mil visualizaciones y decenas de piropos para sus extremidades.

“Que piernas tan hermosas 😍😍”, “Esas piernas son de impacto mi Noelia y así me gusta verte siempre SONRIENDO. Te Amo BB 🥰💖” y “Me encantan tus piernas ❤️❤️”, son algunos de los halagos que recibió la también empresaria.

Previamente, Noelia se dejó ver desde un ángulo pecaminoso realizando una de sus rutinas de ejercicio para mantener ese cuerpazo, sin maquillaje, con una camiseta rosa y unos leggings blancos con lo que desató bajas pasiones.

