Quienes no se han vacunado no piensan hacerlo: encuesta pone cuesta arriba meta de 70% inmunizados COVID en EE.UU.

Una nueva encuesta Gallup reportó que es poco probable que los estadounidenses que no se han vacunado contra el COVID-19 cambien de opinión, lo que haría difícil alcanzar la meta de 70% de inmunización para el 4 de julio del gobierno de Joe Biden y la recuperación económica.

A nivel nacional, el presidente Biden quería que para el feriado nacional de Día de la Independencia el 70% de los adultos en EE.UU. estuviesen completamente vacunados contra COVID-19, pero todavía faltan 18 millones de personas para lograr esa meta, mientras menos gente está acudiendo a recibir la inmunización.

A nivel nacional, más del 51% de los adultos han recibido al menos una dosis COVID-19, mientras que más del 42% se ha vacunado por completo. Las cifras incluyen a los turistas de otros países que han venido a EE.UU. a inmunizarse, mientras muchos locales rechazan las vacunas, destacó The New York Times.

Particularmente esta semana en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo se fijó la misma cifra para volver a “la normalidad”, meta que también luce aún lejana, especialmente entre hispanos y negros en NYC, según las últimas estadísticas.

Según el sondeo nacional publicado esta semana por la empresa de análisis y asesoría Gallup, 78% de los que han rechazado ponerse la vacuna dijeron que es “poco o nada” probable que reconsideren su decisión.

Sólo 2% dijo que es muy probable que cambie de idea y 19% respondió que es “algo probable” que eventualmente sí se vacunen, lo que equivale al 5% de todos los adultos estadounidenses, destacó Pix11.

Para contrarrestar la renuencia, muchas gobernaciones -incluida la de Nueva York- han están probando enfoques creativos para alentar a las personas a vacunarse, incluyendo premios de lotería, vales de dinero en efectivo, becas, bonos de ahorro, entradas para parques de diversiones y hasta licencias gratuitas de caza y pesca. Además de que los ya vacunados pueden desplazarse con menos restricciones dentro y fuera del país.

“Creo que casi todo el mundo opina que lo que sea que funcione, lo que sea que vacune a la gente, queremos intentarlo porque sabemos que es la clave para salir de esta pandemia, para cambiar nuestra economía”, comentó el gobernador Demócrata de Carolina del Norte, Roy Cooper.

Ohio entregó su primer premio de $1 millón de dólares después de que el gobernador Republicano Mike DeWine anunció el sorteo Vax-a-Million. Posteriormente, Associated Press informó que la tasa de vacunación aumentó en ese estado aproximadamente 33%, aunque sigue siendo baja en comparación con el ritmo a principios de este año.

Los datos de Gallup sugieren que el tope máximo de vacunación podría ser de aproximadamente el 80% de los adultos estadounidenses, a mediano o largo plazo.

Las razones para no vacunarse varían entre los estadounidenses. Según Gallup, algunos citan el deseo de cerciorarse de que la vacuna sea segura (23%), mientras que otros creen que no se enfermarían gravemente si contrajeran el virus (20%). Algunos expresaron su preocupación por el rápido cronograma para el desarrollo de la vacuna (16%) o desconfianza de las dosis en general (16%).

De los encuestados, el 10% aseguró que ya tiene “inmunidad” porque ha tenido COVID-19, mientras que el 10% cita alergias o preocupación relacionadas como la razón por la que no planean vacunarse.

Las personas se consideran completamente vacunadas dos semanas después de recibir su dosis final de Pfizer o Moderna COVID-19, o de la dosis única de Johnson & Johnson, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En Nueva York, tanto la ciudad como el estado han establecido varios atractivos para estimular la vacunación entre adultos y jóvenes, incluyendo entradas a espectáculos, vales de comida, y sorteos de dinero y becas universitarias.

