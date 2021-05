Estudiante universitaria de 22 años gana $1 millón de dólares en lotería de vacunados en Ohio

Abbigail Bugenske, una estudiante de 22 años, fue la primera ganadora del premio máximo de $1 millón de dólares establecido por la lotería estatal de Ohio para promover la vacunación anti coronavirus.

Bugenske, afortunada con el sorteo “Vax-a-Million”, vive en el pequeño y tranquilo pueblo Silverton, a unas 11 millas al noreste de Cincinnati. Trabaja para GE Aviation, y recientemente se mudó al área por su trabajo.

También es una estudiante de la Universidad Estatal de Ohio que está cursando una maestría en ingeniería aeroespacial, tras graduarse en la Universidad Estatal de Michigan en agosto del año pasado, informó NBC News.

En sus primeras declaraciones a la prensa ayer, Bugenske dijo que no tiene planes de dejar su trabajo actual, pues le gusta; y además ​​planea donar al menos parte de sus ganancias a organizaciones benéficas.

Se enteró de su suerte porque recibió una llamada personal del gobernador Mike DeWine el miércoles por la noche, poco antes de las 7:29 p.m. “Me sorprendió por completo cuando recibí la llamada. Todavía no lo puedo creer. Fue una noche loca”, dijo la joven.

“Llamar a alguien y decirle que ganó un millón de dólares es algo grandioso”, dijo el gobernador Republicano con una gran sonrisa.

Al momento ella conducía desde el área de Cincinnati hasta la casa de sus padres cerca de Cleveland, sin saber que el sorteo estaba sucediendo. “Grité lo suficiente como para que mis padres pensaran que estaba llorando y que algo andaba mal”, dijo. “Y cuando comencé a gritar que había ganado un millón de dólares y que iba a ser millonaria, me dijeron que me calmara y me asegurara no era una broma antes de que empezara a enloquecer”.

La llamada fue tan real que su teléfono comenzó a explotar con notas de amigos y solicitudes de amistad en las redes sociales.

Más interesante aún es que la joven se puso la dosis anti COVID-19 mucho antes del nacimiento del programa “Vax-a-Million”. “Originalmente me vacuné sólo para proteger a mis amigos, familiares y todas las personas con las que estuve en contacto”, afirmó.

Más de 2.7 millones de adultos se inscribieron para el premio de $1 millón de dólares. Además, sobre 104,000 menores de 12 a 17 años participaron en el primer sorteo de la beca universitaria, que incluye matrícula, alojamiento y comida, y libros. Joseph Costello, adolescente de 14 años de Englewood, ganó la primera lotería para una beca completa.

Se anunciarán cuatro ganadores más de $1 millón de dólares y becas universitarias cada miércoles durante las próximas cuatro semanas. El programa “Vax-a-Million” fue anunciado por el gobernador de Ohio el 12 de mayo para aumentar las tasas de vacunación rezagadas en el estado.

En Nueva York, tanto la ciudad como el estado también han establecido varios atractivos para estimular la vacunación entre adultos y jóvenes, incluyendo entradas a espectáculos, vales de comida, y sorteos de dinero y becas universitarias.

