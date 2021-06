Southwest Airlines, la mayor aerolínea de bajo costo, canceló miles de vuelos por segundo día consecutivo

Southwest Airlines, la mayor aerolínea de bajo costo y la cuarta de mayor tamaño en Estados Unidos, suspendió por segunda ocasión en menos de 24 horas su servicio por problemas informáticos.

El problema causó este martes la cancelación y retrasos de casi el 50% de los vuelos programados.

The FAA issued a temporary nationwide ground stop at the request of Southwest Airlines while the company resolved a reservation computer issue. Please contact the airline for further details. pic.twitter.com/g5sJxDdiIC

La FAA, reguladora estadounidense de aviación, informó a través de su cuenta oficial de Twitter que a petición de la compañía, todos los aviones se mantuvieron en tierra mientras se resolvía el problema.

Southwest Airlines no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios a la prensa, por lo que hubo incertidumbre por algunos minutos.

We are in the process of resuming normal operations after a system issue this afternoon that created flight disruptions throughout our network. We know many Customers still require assistance and are working to address those concerns as quickly as possible. (1/2)

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) June 15, 2021