Video: Defensor chileno le hizo a Messi una de Messi en jugada inédita

Seguramente ya viste el golazo de tiro libre que le endosó Lionel Messi a Chile en el estreno por Copa América, una ejecución de esas que ya tiene acostumbrados a sus fanáticos y también sufrió un regate que nunca imaginó de un defensor central.

Guillermo Alfonso Maripán es un espigado defensor central chileno que mide 1,94 mts y este lunes, en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro, se atrevió a realizar el mejor regate de su vida. Nada más y nada menos que contra uno de los mejores regateadores de la historia: Lionel Messi.

Corría el segundo tiempo cuando Messi fue arrinconado por dos chilenos en la derecha, Charles Aránguiz y el otro fue Maripán. Este último lo frenó en seco cuando el ‘10’ los intentó regatear.

Guillermo Maripan going all Lionel Messi on Messi (well, ignoring the subsequent pass that is). pic.twitter.com/1s6uwNhFOp

— Matias Grez (@matias_grez) June 14, 2021