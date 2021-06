VIDEO: “Socialismo” se casó y sus hermanos “Leninismo” y “Comunismo” asistieron a la boda

Las bodas en India suelen ser eventos llenos de colorido, flores, cantos y tradiciones, pero en esta ocasión un matrimonio celebrado en ese país llamó la atención más bien por los nombres de los involucrados: resulta que “Socialismo” se casó y sus hermanos “Leninismo” y “Comunismo” asistieron a la boda.

Interesting! A CPI district secretary in Salem, Tamilnadu has 3 sons Communism, Leninism ans Socialism. He has grandson too named Marxism. His 3rd son Socialism got married to a girl named Mamta Banerjee. The invitation card went viral because it reads "Socialism weds Mamata". pic.twitter.com/6RiO0qPWjD

— Prince Soni (@princeSoniBJP) June 15, 2021