Feliz día, papá: hijo de exjugador de la NFL robó y vendió dos anillos del Super Bowl de su padre

En la víspera del día del padre sin duda alguna Vince Wilfork no recibió el mejor regalo. El ex jugador de la NFL fue robado por su propio hijo. El ex Patriots perdió, entre sus joyas, dos anillos del Super Bowl. D’Aundre Holmes- Wilfork, fue acusado de robar más de $300,000 dólares según la denuncia de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Galveston, Texas.

Según informaciones de la agencia de noticias EFE, el ex jugador reportó hace más de un mes la pérdida de sus anillos del Super Bowl. Además de las icónicas joyas, Vince perdió una larga lista de objetos como un par de anillos de campeonato de la Conferencia Americana, un anillo de campeonato nacional con los Hurricans de Miami, pulseras, colares, aretes y otras pendras de valor.

Son of ex-Patriots star Vince Wilfork facing charges in theft of dad's Super Bowl rings https://t.co/IFZ9ALngKE pic.twitter.com/5HEDolKm5m — 7News Boston WHDH (@7News) June 16, 2021

Sin embargo, el gran ex tackle de los Patriots corroboró que sus prendas habían sido robadas luego de que un fanático le envió una fotografía de una de ellas que estaba siendo vendida en un portal web.

En este sentido la policía comenzó la investigación y logró encontrar al culpable del hurto. Según un informe policial, la persona que tenía los anillos de Vince, se lo había comprado a su propio hijo, D’Aundre Holmes-Wilfork, por $62,000 dólares.

Finalmente, los anillos fueron devueltos a su dueño. Pero D’Aundre afrontará cargos sobre sus hechos delictivos. Sin embargo, el joven de 23 años de edad, tuvo que pagar $300,000 dólares para librarse de la cárcel.

Vince Wilfork jugó con Patriots desde 2004 hasta 2014, antes de firmar con los Houston Texans, equipo en el que estuvo desde 2015 hasta 2016. El ex jugador fue elegido en la primera ronda del draf en 2004.

