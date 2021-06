Votar y vacunarse en el mismo sitio: el combo del fin de semana en Nueva York

Nueve nuevos sitios de vacunación emergentes en o cerca de lugares de votación anticipada en Nueva York estarán funcionando hoy y/o mañana, los últimos días que el calendario electoral permite el sufragio antes de las primarias del martes 22.

El gobernador Andrew Cuomo anunció ayer que los sitios se activarían en áreas donde se ha demostrado que la tasa de vacunación es más baja que el promedio estatal y operarán por orden de llegada, sin necesidad de cita.

“Seguimos enfocados en hacer que la vacuna sea accesible en todas las comunidades e iremos a donde vayan los neoyorquinos para llegar a ellos”, dijo Cuomo en un comunicado. “Sabemos que algunas áreas todavía están rezagadas para vacunar a las personas, y estos nuevos sitios emergentes en los lugares de votación anticipada permitirán a los neoyorquinos realizar dos deberes cívicos a la vez: emitir su voto y subirse la manga” para recibir una inyección anti coronavirus.

Cuomo también anunció que los sitios de inmunización masiva del estado comenzarían a reducir las operaciones desde este lunes, para enfocarse directamente en las comunidades con bajas tasas de vacunación, informó Fox News.

Cinco sitios para vacunarse funcionarán hoy y/o mañana en centros de votación de NYC, uno en cada condado:

-Columbia University Irving Medical Center, Russ Berrie Medical Science Pavilion: 1150 St. Nicholas Av, Manhattan.

-SUNY Downstate Medical Center: 450 Clarkson Av, Brooklyn.

-Claremont Neighborhood Center: 489 East 169th St, El Bronx.

-Rochdale Village Community Center: 169-65 137th Av, Queens.

-Gerard Carter Center: 230 Broad St, Staten Island.

Otras cuatro ubicaciones en el resto del estado: Long Island (Huntington Public Library, 1335 New York Av, Huntington Station); Schenectady (Karen B. Johnson Library, 99 Clinton St); Rochester (Edgerton Recreational Center, 41 Backus St); y Buffalo (Broadway Market, 999 Broadway).

