Kylie Jenner admite haber cometido un grave error al no valorar a su familia por confiar más en sus amigas

Kylie Jenner, empresaria de éxito y benjamina del mediático clan Kardashian, no ha dudado en aprovechar esa reunión especial con la que cerrar por todo lo alto los 14 años de emisión de ‘Keeping Up With The Kardashians’ para deshacerse en halagos hacia su familia y escenificar así, en presencia de casi todos, lo mucho que les quiere y el importante papel que estos han jugado siempre en su vida.

Ahora que es madre de la pequeña Stormi, fruto de su relación sentimental con el rapero Travis Scott, y una mujer extremadamente ocupada con su, eso sí, lucrativa firma de cosméticos, la también diseñadora valora más que nunca el apoyo que siempre ha recibido de sus seres más queridos. Años atrás, cuando todavía arrastraba ciertas dinámicas de la adolescencia, Kylie confiaba demasiado en determinados amigos que, sin embargo, acabaron decepcionándola. El mejor ejemplo de ello sin duda lo protagonizó hace ya dos años Jordyn Woods, la amiga de Kylie que se dejó seducir por Tristan Thompson, pareja de Khloé Kardashian, en medio de una fiesta doméstica.

“Toda esta experiencia me ha hecho conectar mejor con todos ustedes y creo que ahora los valoro más que nunca. Siento que me volqué demasiado en mis amigos durante demasiados años y no me daba cuenta de que los mejores amigos que tengo estaban mucho más cerca. Creo que cuando me han roto el corazón o he sufrido problemas de confianza, he sentido la necesidad de acercarme más a ustedes. Y eso me ha hecho apreciarles a un nivel más profundo”, rezan las enternecedoras declaraciones que ha dirigido Kylie a sus familiares, a lo que su hermana mayor Kim ha respondido en tono jocoso: “¡Eso es lo que llevábamos años diciéndote!”.

