Seis franceses confundieron Bucarest con Budapest y se perdieron el Francia vs. Hungría

No conocer Europa con suficiente amplitud les pasó factura a seis franceses que querían ver a la Selección de Francia jugar contra Hungría en la segunda jornada de la Eurocopa 2020. Confundieron la ciudad del partido y en vez de ver el juego en el estadio se tuvieron que conformar con verlo en un bar.

León, Joel, Didier, Manuel, Jaques y otro León fuero los aventurados franceses que dejaron su país para seguir la pista de Mbappé, Griezmann y Benzema. Solo que confundieron el lugar del juego, Francia jugaba en Budapest (Hungría) y ellos terminaron en Bucarest (Rumanía).

El periodista Adi Munteanu, del diario Jurnalul, contó la historia del encuentro que sostuvo con los protagonistas. En Bucarest jugaban Ucrania y Austria, por eso el comunicador se encontró con los perdidos franceses en una terraza del Old Centre. Ellos estaban junto a otros ucranianos, pero no cantaban.

“¿Vienes de Kiev?”. Me dijeron en francés: “Somos franceses”. “¿Y apoyas a Ucrania?” “No. Llegué aquí por error. Cada vez está más claro que no estamos donde debemos estar”. Estaban mareados, y, un poco molestos. “Bueno, ¿a dónde tenías que ir? En Budapest, en el partido Hungría-Francia”. No supe interpretar esto. O me están tomando el pelo o han arruinado las ciudades. Me eché a reír. Bueno, sospecha de mí. Dije que se calmasen. “Caballeros, soy un periodista rumano, y déjenme ayudarlos”, relató Munteanu.

🤣 ESTO ES TREMENDO 🤣 🛫 Seis franceses confunden Budapest con Bucarest y se pierden el Hungría-Francia. (Vía 🗞 ‘Efe’) Nos vemos a las 15:10 en #JUGONES. pic.twitter.com/Vrnwa90q6v — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2021

Uno de los viajeros buscó en su mochila el boleto de avión y se percató que el de León decía Budapest, pero el de Joel tenía destino para Bucarest. Y al revisar todos, se dieron cuenta que la agencia de viajes les dio tres boletos para una ciudad y tres para la otra. Ellos, con mala suerte, eligieron la equivocada.

“Nos culparon (agencia), porque no sabemos la diferencia entre Bucarest y Budapest. Reservé todas las entradas a la vez. ¿Cómo darnos tres aquí y tres allá? Y la mala suerte es que todos llegamos aquí y no más allá. Es como en las películas con los tontos, con la cámara oculta”, comentó frustrado Joel.

Al final reflexionaron y comentaron que deben aprender más sobre Europa, su continente. Y vieron el partido por televisión, su selección empató 1-1 frente a Hungría.

