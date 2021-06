Thomas Meunier le pide a los jugadores que “no salgan del armario porque la gente es estúpida”

Desde que la UEFA decidió prohibir el uso de los colores de la bandera LGTB en el Allianz Arena de Múnich, se han generado muchas repercusiones. Gran parte de ellas rechazan esta decisión y muestran su apoyo a la comunidad LGTB. Sin embargo, el futbolista de Bélgica, Thomas Meunier ofreció unas fuertes declaraciones al respecto en una conferencia de prensa luego de su clasificación a los octavos de final de la Eurocopa 2020.

El ex futbolista del París Saint-Germain atacó fuertemente a la UEFA y le metió más leña al fuego con relación a este tema. El lateral de 29 años de edad considera que el mundo del fútbol no está preparado para aceptar a futbolistas con otras orientaciones sexuales. Ante esta concepción el defensor prefiere que los jugadores no expongan su condición para que no los rechacen.

“Desaconsejaría a los futbolistas homosexuales ‘salir del armario’ porque la gente es estúpida. Las mentalidades no se han desarrollado sobre ese tema. Incluso en el seno de ciertos equipos, conozco a jugadores que rechazarían jugar con algunos que hubieran ‘salido del armario’. Es espantoso así que, mejor que la situación se quede como está, por el bienestar de la persona”, expresó Meunier.

El futbolista del Borussia Dortmund insinuó que la UEFA se lava las manos ante todos estos actos discriminatorios que están ocurriendo en la actualidad. El las últimas horas la confederación prohibió la iluminación del Allianz Arena con los colores de la bandera LGTB a petición del Gobierno de Hungría, país que ha golpeado fuertemente a esta comunidad.

In sports & in life, diversity makes a team stronger. While we are not able change the lights at the #AllianzArena this week, we hear you & we stand firm in our commitment to support the LGBTQIA community. This week, this month & all year round. The arena turns 🌈again this July! pic.twitter.com/e7sC6xICEV

— Allianz (@Allianz) June 22, 2021