Acusan a maestra y su jefe hispanos de usar escuela de Queens como “hotel” para sus infidelidades

La maestra Jessenia Zapata y su jefe casado Sergio Herrera han sido señalados de usar como su “hotel personal” la escuela primaria PS 197 donde trabajan en Far Rockaway, Queens (NYC).

Supuestamente la pareja tuvo intimidad en diversas áreas del recinto, desde la biblioteca hasta los laboratorios de ciencias, a veces mientras los niños estaban en clase, y amenazaron a los empleados que se enteraron, denunciaron diversas fuentes al New York Post.

Funcionarios del Departamento de Educación de la ciudad (DOE) ahora están investigando al subdirector Herrera y su subordinada Zapata. “Ésta es una escuela dirigida por el miedo”, dijo una de las casi docenas de personas que hablaron con la prensa bajo condición de anonimato. “Todo el mundo tiene miedo de decir algo. No sabemos qué más hacer”.

Los maestros preocupados se comunicaron con sus representantes sindicales a fines del año pasado y se inició una investigación en enero que está en curso. El Comisionado Especial de Investigación (SCI) está en posesión de mensajes de texto que indican que Herrera y Zapata tuvieron relaciones sexuales en el edificio de su escuela durante los días laborales, afirmaron las fuentes.

“Acabo de tener sexo con él en su oficina”, le escribió Zapata a una colega durante un día escolar en octubre de 2019. “Ahora estamos en la biblioteca. Chica, valió la pena el riesgo”.

El lugar cambió a una sala de ciencias en otra ocasión, según un mensaje. “Acabamos de tener sexo en el laboratorio… en el armario”, escribió Zapata en un mensaje de diciembre de 2019 visto por The Post.

Varios miembros del personal de la escuela dijeron que estaban consternados. “¿Cómo se va a sentir un padre al saber que esto está sucediendo en la escuela de sus hijos?”, preguntó un maestro. “Es totalmente inapropiado y muestra que (ellos) sienten que pueden hacer cualquier cosa”.

Fuentes dijeron que Herrera y Zapata también planearon una vez declararse “enfermos” el mismo día para reunirse en un hotel. La esposa del subdirector Herrera finalmente se enteró del asunto y alertó furiosamente a su jefa, Christina Villavicencio, en 2020, dijeron las fuentes.

“Nuestras escuelas deben ser refugios seguros para todos los estudiantes y el personal, y éstas son acusaciones muy preocupantes”, dijo la portavoz del DOE, Katie O’Hanlon. “Inmediatamente después de que se informaron estas acusaciones, la maestra fue reasignada a un supervisor diferente y hay una investigación independiente en curso para determinar los próximos pasos apropiados”.

Fuentes escolares dijeron que Zapata y Herrera aún aparecen juntos en reuniones vía Zoom relacionadas con el plan de estudios y mantienen estrechos vínculos profesionales. Zapata se negó a comentar sobre las acusaciones y Herrera no pudo ser localizado por la prensa.

En un caso parecido, a principios de mes en Yonkers (NY) una empleada escolar hispana presentó una demanda federal alegando que su jefa la obligaba a tomarle fotos eróticas y otras complicidades, dentro del recinto de trabajo, considerado una “escuela modelo” en la región.

