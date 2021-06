VIDEO: Sujeto amenaza con patear a joven dentro de Walmart y le lanza insultos racistas

¿Quieres ver mi “back kick” (patada lateral con giro usada por karatekas) ahora mismo?, fue la amenaza que un hombre blanco le hizo a un joven afroamericano en un Walmart en Austin, Texas, quien ante la serie de insultos racistas que el sujeto le lanzó, solo permaneció calmado y alejándose del tipo.

En un video que circula en redes sociales se ve cómo uno de los clientes graba la discusión que aparentemente comenzó en el área de cajas del supermercado.

Racist in Texas harasses an innocent Black man who stays calm and keeps his cool pic.twitter.com/XRyylcS4Ej

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 24, 2021